Sol Pérez destrozó un auto a palazos

Sol Pérez destrozando, con un bate de béisbol, la luneta de un Fiat 500 blanco, 0Km. Este martes, se filtró un video en el que se la puede apreciar adestrozando, con un bate de béisbol, la luneta de unblanco, 0Km.

En Intrusos, fueron a buscar a la diosa para preguntarle por el inquietante hecho que protagonizó y, lejos de negar haber sido la autora del vandálico acto, la diosa confirmó que la del video es ella.

"Soy yo, chicos, ja. ja. Pero no pasa nada, es un juego divertidísimo, ya van a ver. ¿Qué de quién es el auto? No puedo decir nada, es un juego. Ya lo van a ver, no puedo decir nada", expresó Sol.

Más tarde, en Los Especialistas del Show, la rubia volvió a hablar del asunto: "Vi que en algunos programas mostraron el video y me dejaban como una agresiva. Es un juego. Ya se van a enterar más, no puedo hablar mucho de eso. Es verdad que tal vez soy de gritar, reaccionaria, me bajo del auto y filmo al colectivero que me chocó, pero no le voy a pegar así a un auto. El tiempo me va a dar la razón, porque hay otros videos de este tipo y peores".

