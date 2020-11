Sol Pérez destrozó a Brian Sarmiento: "Me re calenté y nunca me pidió disculpas"

Corría el año 2017. Sol Pérez había explotado en los medios de comunicación y su paso por el "Bailando" de Marcelo Tinelli fue inevitable.

En el ritmo "Salsa de a tres", Sol eligió que su compañero de baile sea Brian Sarmiento, jugador actual de All Boys pero que por aquel entonces era un boom en Banfield y estaba por pasar a Newells.

LEER TAMBIÉN: Pablo Duggan le respondió a Ricardo Canaletti: "Simplemente leí el expediente, él se dedicó a vender diarios"

Mucho se especuló y se dijo de aquella relación que podría haber traspasado la pista. Sin embargo, no hay foto alguna que lo comprueba solo un buen chisme de pasillo.

Sin embargo, anoche, en "Santo Sábado", el programa que Jotax produce para América y que conducen Soledad Fandiño y Guillermo López, Pérez habló de una situación que vivió con el futbolista.

En el marco del nuevo pretendiente de Susana Giménez que fue señalado como "vividor" por parte del hermano de la diva y tiene varias denuncias por estafa (tal como informó en carácter de exclusiva Primiciasya.com), Sol contó su mala experiencia con el deportista.

"Recontra buena onda, el otro día viendo una nota de TyC Sports, le preguntaron si salió conmigo y dijo ´mmmm´. Como ´no sé, lo dejo a tu criterio´. ¡No, no estuviste, entonces decí que no! Me re calenté, le escribí por Instagram, pero se ve que se lo hackearon, que no lo usa más, nunca recibí una respuesta ni siquiera para pedir perdón. Decir que salió con una persona cuando no lo hiciste es cualquier cosa", enfatizó la rubia.

LEER TAMBIÉN: Sofía Jujuy Jiménez compartió la primera foto con su nuevo novio: Jerónimo del Carril