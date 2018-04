Sol Pérez relató las feas situaciones de acoso que sufrió en la calle, expresó el miedo que tiene al salir y aseguró que renunció a trabajos por situaciones incómodas que le tocó vivir. relató las feas situaciones de acoso que sufrió en la calle, expresó el miedo que tiene al salir y aseguró que renunció a trabajos por situaciones incómodas que le tocó vivir.





"Muchas veces me sentí en peligro en la calle. Tengo miedo de salir, uno cierra corriendo el portón", manifestó Sol, quien como muchas mujeres fue víctima de acosos por parte de hombres.





"Una vez un tipo me manoseó en la calle y yo empecé a gritar, mis amigas se quedaron paralizadas, el tipo se fue corriendo", relató la rubia sobre una de sus experiencias y contó qué respuesta le dio un hombre que se acercó a ayudarla: "Llamamos a la Policía y vino un portero que nos dijo 'miren también como salen vestidas'".

Sin embargo, esa no fue la única vez que tuvo que pasar por algo semejante: "Tuve otra situación donde un hombre me mostró su miembro en el tren, a las seis de la tarde. Una lamentablemente se acostumbra a esas cosas que no tendrían que pasar", reveló en el programa radial "Agarrate Catalina".





Además, describió que tiene "un carácter bastante jodido", lo que la incentivó a renunciar a algunos trabajos por situaciones que no estaba dispuesta a vivir: "Había una persona que me cargoseaba detrás de escena y terminé renunciando porque no quería bancarme eso", reveló y reiteró: "Ninguna mujer merece que la acosen".