Sol Pérez condujo "Pampita Online", sin Carolina

Carolina "Pampita" Ardohain habría decidido bajarse del programa que conduce por Telefe, Pampita Online y, en su reemplazo, fue Sol Pérez quien se puso al frente del ciclo. Este lunes,habría decidido bajarse del programa que conduce pory, en su reemplazo, fuequien se puso al frente del ciclo.

"Estamos en un momento complicado, un momento difícil, como ya saben. Caro está tomando una decisión, si es continuar o no con el programa pero estamos acá el equipo completo, haciéndole el aguante y tirando todos para el mismo lado para que este programa siga y crezca", arrancó a decir la ex chica del clima.

"Bueno, así estamos, sorprendidos también un poco todos los que estamos haciendo el programa con las noticias que circulan. Básicamente, nos hemos enterado por lo que se fue hablando en las redes sociales, y a partir de eso los llamados que fuimos recibiendo todos. A mí me pasaba que estaba desde la mañana leyendo lo que venía, y después haciendo el programa de radio recibía los mensajes que algunos no tenía ni qué contestarles, porque la verdad nosotros tuvimos una reunión hace un ratito, donde más o menos pasamos en claro todo. No sé si a vos te pasó lo mismo, te encontraste por lo que se leía en las páginas, en las redes", dijo luego Luis Piñeyro.

