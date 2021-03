Sol Pérez apuntó contra el jurado de MasterChef Celebrity: "Son más protagonistas que nosotros"

Sol Pérez es una de las participantes más competitivas de "MasterChef Celebrity" y se animó a hablar del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, y aseguró que “son más protagonistas que los protagonistas”.

“Yo creo que son más protagonistas que los protagonistas porque tomaron un lugar, la gente los respeta y lo que ellos dicen es palabra santa. Imponen un respeto que no sucede tal vez en otros programas. Vos te parás adelante de esos tres tipos y te juro que tenés cinco años. Es la autoridad máxima. Es como cuando sabías que te la habías mandado, te llamaban en el colegio y era el director. Vos en tu cabeza te hacías la idea de que era lo máximo. Eso pasa con ellos tres”, indicó la rubia en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Entre los tres chefs, Sol señaló que su preferido era Damián Betular, pero como hubo una pelea, después cambió a Donato. “Están ahí disputándose mi amor”, bromeó al respecto.

Y detalló: “Cuando hicimos con Fer Carlos la tortita, Betular no me dijo que llevaba gelatina, me lo dijo tarde. Ahí me divorcié y dejó de ser mi preferido. Ahora pasaron un montón de cosas y van a ver por qué me enamoré de Donato, que me ayudó en un montón de cosas”.

Por otro lado, la también conductora se refirió a los llantos de sus compañeros en "MasterChef": “Lloró gente que yo pensé que no la iba a ver llorar en mi vida. Me sorprendió verlo llorar a Fer Carlos, pero era tanto el nivel de estrés que le dije a mi mamá que si yo hubiese sido él, lloraba también”.

En ese sentido, contó que si bien ella no lagrimeó al aire, sí lo hizo al volver a su casa: “La primera semana me fui a la eliminación por la pechuga de pollo. ¡Lo que lloré en mi casa! Estaba ahogada de llanto. Decía ‘no me lo merecía’ y mi novio me decía ‘pará de llorar, estás llorando por una pechuga de pollo’. No lo podía creer Guido”.

Además, Sol se diferenció de Belu Lucius, quien había dicho que hay famosos de esta segunda temporada a los que no les gusta cocinar. “Yo no creo que no les guste. No veo a alguien que no le guste cocinar. Sí que hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos”, sostuvo.

Por último, sobre su relación con la cocina, reveló: “Yo no hacía ni un huevo duro. Me llamaron para preguntarme si me animaba, dije que sí y empecé a averiguar profe, y arranqué a estudiar con todo. Miro videos de YouTube desde que me levanto hasta que me voy a dormir. No cocinaba nada, entonces para mí fue muchísimo estrés”.

