Sol Pérez acusó a De Brito de tratarla de "trola" y los dos se cruzaron en Twitter

La relación entre Sol Pérez y Ángel de Brito sigue resquebrajándose y, aunque muchas veces, las cosas no pasan a mayores, el periodista y la modelo no se pueden ni ver.

Ahora, ella, utilizó su cuenta de Twitter para acusar a Ángel y los integrantes de su programa (Los Ángeles dela mañana), de hostigarla

Para respaldar la acusación, la rubia subió un video a Twitter. "Acá van algunos de los videos del hostigamiento que recibo en LAM, en este @AngeldebritoOk me trata de tro... 'Hay que hacerle una requisa a Sol Pérez, salen jugadores, sale de todo de ahí adentro', dice como si nada", escribió junto al material compartido.

Por supuesto, Ángel no demoró en caerle: "Sos vos la que te la pasaste hablando de los jugadores con los que salís. Por ejemplo, ¿lo de Palacios quien lo contó?. El Cartier que te mandó el jugador casado, ¿ya lo pudiste devolver? ¿Cómo nos enteramos del tema? Dejá de inventar y tergiversar para victimizarte. Dejá de hacer papelones @SolPerez. Andá a ensayar que te hace mucha falta", twitteó el comunicador.

Como era de esperarse, llegó el retruque de Sol: "¿Dónde está la tergiversación? Todo está claro en el video, no dije nada yo, lo dijiste vos. Mi vida no pasa por el Bailando, tal vez la tuya sí. Y puedo salir con 25 mil si quiero, no te da derecho a vos a tratarme de nada. Ojalá lo tengas en cuenta. Beso. Si le hacés una requisa a Sol Pérez salen jugadores, sale DE TODO. Tus palabras, no las mías. Y es triste que pongas con quien salí, porque tengo derecho a hacer lo que quiero y vos no me tenés que tratar de nada", escribió.

¡Qué despelote!

