Sol Pérez aclaró: "No es una película erótica, tiene escenas de sexo solamente"

La "Chica del clima" contó que tuvo un ofrecimiento para hacer un papel en cine, pero el guión la expone a escenas muy jugadas. Al parecer, ella todavía no sabe si aceptar o no. Por eso no tuvo mejor idea que consultarles a sus seguidores en las redes.

Así abrió una encuesta en Twitter para conocer si "la hacía o no la hacía". Los resultados al momento son contundentes: casi un 90% por ciento le pidió que la haga sin pudor.

Tengo un dilema, me llamaron para hacer una peli pero tiene escenas un poco fuertes que hago? — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 8 de mayo de 2018

PrimiciasYa habló con Sol sobre esta propuesta y aclaró: "En realidad, no es una película erótica. Es una peli que está muy buena, con un elenco de grossos y tiene algunas escenas fuertes. Es una historia que se basa en varias relaciones y desencandena en muchas cosas, como la violencia".

"Leí en varios lugares que es una película porno y nada que ver. Leí el guión, está muy bueno y tiene escenas de sexo. Pero no se ve penetración ni nada. No sé si me animo a actuar escenas tan fuertes. Me encantó la propuesta y me tengo que juntar a charlar", cerró la modelo.