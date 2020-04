Sol Pérez sobre la abstinencia sexual durante la cuarentena: "Fue bastante..."

Sol Pérez y Guido Mazzoni superaron la crisis que atravesaron en el verano, y ahora atraviesan un muy buen momento.

Por eso, sufrieron bastante al tener que pasar dos semanas separados mientras él hacía una cuarentena obligatoria por haber llegado del exterior.

En una nota con "LAM" (El Trece), la modelo contó cómo fue la abstinencia sexual durante ese tiempo: "Fue complicado, porque Guido llegó de viaje de un país de riesgo, pero por suerte pasaron los días. No lo vi durante esos 15 días, fue bastante difícil y ahí tomamos precauciones por el asunto".

"¿Y cómo tomaron precauciones? ¿Cómo Nati Jota?", preguntó Yanina Latorre. "No nos veíamos, directamente. Yo tenía que seguir saliendo a trabajar y él tenía que hacer cuarentena durante ese tiempo. Todavía no había cuarentena obligatoria para todos", respondió Sol.

Además, contó cómo fue el reencuentro: "Besos, abrazos. Igual me dice ‘Qué pasa con la chica de Instagram que es tan seductora’, porque yo soy medio una abuela. Yo ahora, a las 9:30, estoy durmiendo. Y aparte porque acá estamos con dos nenes chicos, hay un bebé y cenamos a las 8:30-9. Y a las 10 yo ya tengo sueño y me voy a dormir, no aguanto".

"Eso también es real, nos cambiaron los horarios a todos. Yo mientras no estaba trabajando y veía a las chicas, almorzaba a las cuatro de la tarde. Ahora Sol, vos tuviste un arranque cargado del año 2020, con el escándalo con Farro y después la pelea con tu novio. Estabas con Moria y el programa se suspendió por esta emergencia”, le dijo Ángel de Brito.

"Sí, fue un 2020 raro. Primero que me cuesta arrancar y me pasó de todo. Yo soy de hablar mucho con Pity La Numeróloga, le pega muchísimo a todo lo que me dice, entonces cuando veo que las cosas se me están complicando. Yo estaba en crisis con Guido y más al borde de la separación, pero no lo quería decir en ese momento porque no sabíamos cómo comunicarlo. Pasaron muchas cosas en el verano, él acá estaba trabajando y yo estaba con todos los quilombos y me la agarraba con él o lo llamaba todo el tiempo y no tenía por qué bancarse todo. En ese momento, llamé a Pity y me dijo ‘No veo una separación’", indicó Sol.

