Sol Pérez abandonó la pista del Bailando y dejó plantado a Tinelli

Este viernes se grabó la última emisión del Bailando de esta semana y el adelanto mostrado por Marcelo Polino en Los Especialistas del Show muestra a Sol Pérez abandonando la pista del Bailando y dejando clavado a Marcelo Tinelli.

Según parece, la rubia protagonizó un fuerte cruce con el jurado del BAR y no soportó algunas críticas hacia la performance realizada.

"Tinelli le estaba hablando y ella agarró y se fue", explicó Polino. Y agregó: "Hizo su ritmo libre, no le gustó la devolución, no le gustó lo que se le dijo y se trenzó. Es una de las peleas más violentas que hemos visto en la pista", concluyó el conductor.

Más tarde, cuando Sol estuvo en el programa, le pidió perdón a Marcelo Tinelli por el plantazo y se refirió a lo sucedido: "Es una falta de respeto, me boludean. Si me faltan el respeto no me voy a quedar. Mi mamá y mi papá estaban al lado del BAR y escucharon las barbaridades que dijeron de mi".

