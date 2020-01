Sofía Zámolo se siente "agobiada" por la gente que la quiere ver embarazada

En diciembre de 2019, Sofía Zámolo celebró los tres años de matrimonio con Joe Uriburu.

Cerró el año en el frío Chicago, invitada por una marca de cosmética. Y luego, junto a su compañero de ruta, volaron a Miami para pasar las fiestas junto a su hermana, Andy, su marido y su sobrina, Jacinta.

Tras comenzar el año laboral junto a Moria Casán en "Incorrectas", la modelo y panelista brindó una larga entrevista con la revista "Hola".

"Estamos muy unidos como pareja y nos encantaría tener hijos. Me presiona que me pregunten cuándo voy a ser mamá... pero por ahora no está en mis planes. Es agobiante cuando vas caminando por un shopping y te dicen que te apures para ser madre porque se te pasa el tiempo. Yo no quiero traumarme y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador. Mi hermana hizo de todo para quedar embarazada durante cinco años, tuvo de los peores tratos, y yo lo viví con ella de una manera muy dolorosa, y después quedó embarazada de manera natural. Yo me voy a relajar y no quiero pasar por tantos nervios. Por el momento me hice estudios, está todo bien, pero siento más presión de afuera que por nosotros", contó en el semanario.

Ante la posibilidad de congelar óvulos, dijo: "No, porque estoy en pareja. Tengo un montón de amigas que lo hicieron, y me parece perfecto, pero no lo veo necesario para mí. Me ha pasado que en algunos trabajos me pidieron que no quede embarazada, y a partir de ahora, si me lo ponen como cláusula, ya no lo acepto".

