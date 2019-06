Sofía Zámolo recogió el guante y le contestó a Edith Hermida

Entrevistada por Ulises Jaitt en el ciclo "El show del espectáculo", la panelista de "Bendita", Edith Hermida, tuvo duras palabras con sus pares de "LAM" e "Incorrectas".

En el ping pong planteado, se le preguntó si elegía a Carolina Losada o a Sofía Zámolo: "Losada, me parece que está un poco más preparada, Zámolo se está haciendo, está empezando a hacer un camino, está en el medio como modelo, no como panelista, hizo conducción pero no panelista, está empezando, le falta experiencia, Losada está más armada", dijo Hermida y fue más allá al opinar de Celina Rucci y Silvina Luna: "Ninguna de las dos, es gusto personal, como panelista me quedo con Rucci. A Silvina Luna no la conozco, la vi un par de veces así bastante seca, nunca entendí mucho para dónde iba Silvina Luna, no entendí si quería hacer actriz, comedia, hablar de su vida privada, no entendí para donde quería ir en su carrera, no hablo de mi vida privada y después sí. Tendrá que hacer su camino".

Hoy, al comenzar "Incorrectas", las vayainas recogieron el guante y salieron al cruce de la periodista: "Yo no soy periodista ni panelista. Claramente que estoy arrancando en el lugar que me dieron. Estoy aprendiendo y muy feliz de la posibilidad que me dieron. No siento como una ofensa. A mí ella me cae re bien, me encanta. Hay una camada de modelos que arrancamos hace muchos años y somos una camada de chicas que trabajamos hace muchos años. Yo soy modelo y conductora, trabajo de conductora desde hace muchos años".