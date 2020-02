Sofía Zámolo se hartó de que le pregunten cuándo va a ser mamá: "Es agobiante"

Sofía Zámolo atraviesa un gran momento en su vida. Con 36 años, vive un feliz matrimonio con Joe Uriburu y tiene un buen presente laboral, que la tiene, entre otras cosas, como panelista de "Incorrectas" (América TV).

La modelo contó en más de una oportunidad que está en sus planes ser madre. Pero esta semana en una entrevista con la revista Hola! Argentina manifestó su hartazgo hacia parte de la sociedad que la presiona a esos fines.

LEER MÁS Sofía Zámolo a Cinthia Fernández: "Lo único que haces es defenestrar a todas las mujeres"

"Me presiona que me pregunten cuándo voy a ser mamá. Es agobiante cuando vas caminando por un shopping y te dicen que te apures para ser madre porque se te pasa el tiempo. Yo no quiero traumarme y creo que la maternidad se pospuso. Trato de que no me afecte el qué dirán, pero es agotador", indicó Zámolo.

"No quiero pasar por tantos nervios, siento más presión de afuera que por nosotros", agregó al respecto. Además, aclaró que no congelaría óvulos: “No, porque estoy en pareja. Tengo un montón de amigas que lo hicieron y me parece perfecto, pero no lo veo necesario para mí".

LEER MÁS Sofía Zámolo contó la experiencia paranormal con su hermano: "Soñé todo"