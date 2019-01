Sofía Sorrenti, la ex de Rodrigo Noya: "Me fui con la ilusión de volver y poder ser una familia unida, pero..."

Sofía Sorrenti, la exnovia de Rodrigo Noya, explotó en Instagram al ver una foto del actor con su supuesta nueva pareja. La chica que desató la ira se llama Martina Scigliano y es bailarina en "La revista de Cocodrilo" de Mar del Plata. la exnovia de, explotó enal ver una foto del actor con su supuesta nueva pareja. La chica que desató la ira se llamay es bailarina ende





Noya y Sorrenti, quienes tienen un hijo en común, estaban separados desde junio del año pasado, pero este verano decidieron instalarse juntos en La Feliz para retomar la relación.





Lo que provocó el enojo de Sofía es una foto que publicó la revista Caras, en la que se ve a Noya junto a Scigliano en el mar.





"Yo vine acá para fortalecer el vínculo con él. Estoy dolida y una mujer y madre de familia dolida es lo peor que hay. Me voy de prepo, decepcionada", escribió en las historias de Instagram.

PrimiciasYa.com, contó: "No hay romance entre ellos, pero me cansé por una sumatoria de cosas. Por suerte tenía a Agustina, la hermana de Rodrigo, que fue la que me bancó estos dos días. Nosotros hace cinco días dijimos que no servía seguir si no había ganas de intentar mejorar la relación, no hubo ni celos ni desconfianza. Íbamos a blanquear que habíamos vuelto hace tres meses, y aparece esta foto con esta chica". Y en diálogo con, contó:





"Quemarse así todo por prensa con esta chica, no me parece. Me pareció una falta de respeto para mí por parte de él y de ella que me conocen", indicó.

Y detalló: "Yo estaba viviendo con él hasta ayer a las 23 hs. que vi que pusieron en Caras lo de la nueva novia de Rodrigo. Agarré todo y me vine para Capital. Lo único que quieren es hacerse famosas".





"Yo vivía con Rodrigo, dormíamos juntos. Pero él no es mismo Rodrigo que todos conocemos, está cambiado no sé qué pasa. Él ayer cuando me volvía me dijo que me amaba mucho pero que no había funcionado... Lo único que puedo decir es que yo fui allá para que nuestro vínculo como pareja y como padres se fortalezca. Me fui con la ilusión de volver y poder ser una familia unida, pero bueno me fui decepcionada. Ni lo vi a él cuando me venía porque estaba en teatro. Se terminó", finalizó Sofía.