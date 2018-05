Sofía Pachano: "Sé que lo están conteniendo a mi papá; feliz de verlo disfrutar"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Casa Valentina". Aníbal Pachano pasó un 2017 complicado en cuanto a su salud y ahora regresó al trabajo en teatro con la obra

"Antes de conocer la enfermedad, no salía de mi casa. Cuando me dijeron lo que tenía, la depresión desapareció. Me enfoqué en salir adelante. Tenía cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro", confesó con valentía el artista en revista Gente.

anibal pachano 1.jpg



Sofía vivió una noche especial al ver a su padre volver a las tablas en la pieza que dirige teatro Picadilly. Su hijavivió una noche especial al ver a su padre volver a las tablas en la pieza que dirige José María Muscari en el

sofia pachano 3.jpg



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Sofía quien contó cómo vivió ese momento muy emotivo, que reflejó con algunas imágenes en Instagram.