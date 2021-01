Sofía Pachano desde la Riviera Maya: "Necesitamos empezar a mostrar los cuerpos como son"

En una charla sin filtros con revista Gente y una producción sin photoshop desde la Riviera Maya, la participante de "MasterChef Celebrity" (Telefe), Sofía Pachano, habla sobre los juzgamientos que le hacen sobre su cuerpo, las polémicas a las que eligió no responder hasta ahora, por qué elige cuidar su privacidad y la verdad sobre los rumores de noviazgo.

“Eso ya empezó a cambiar, porque se han vendido falsos estereotipos de belleza. Durante muchos años fue difícil ser mujer”, analiza la actriz y cocinera, que disfrutó de los cenotes de la Riviera Maya e hizo esta producción sin maquillaje, como todo un statement.

“Cuando comparto fotos tampoco uso filtros y trato de mostrarme lo más natural posible: no soy alguien que me retoque la cintura. Digamos que ya soy cuadrada... Y jamás me saco las pecas”, asegura la hija de Aníbal Pachano, con quien confesará tener una relación edípica.

Sobre cómo le afectan los cuestionamientos en redes sociales a las fotos de su cuerpo, dijo: "Nadie tiene la valentía para decírtelo en la cara, pero en las redes te dicen cualquier cosa. Una vez me dijeron en vivo cosas como “estás más gordita”... La verdad, no es una opinión solicitada. No le estás hablando al nutricionista por un tema de salud. Entonces le respondo a la señora: "Ni idea... la vida. Comí de más y no me interesa tu opinión". En mis redes trato de ser lo más sincera posible conmigo misma".

En la charla le preguntaron por Santiago Ramundo, el actor que todos señalan como su nueva pareja.

"De mi vida elijo no contar mucho, porque siento que está bueno preservarme. Se dijo mucho sobre parejas con las que no pasó nada: siempre te quieren casar. Yo estoy bien y no necesito estar con alguien. Y menos contaría algo forzadamente. Vivimos un momento en el que para alguien descubrir un romance es conseguir una estrellita, como lo que pasó con Coti y Cande Tinelli. Por ahí se estaban conociendo nomás... ¿Por qué deberían hacerlo público? A mí esa presión me aleja, no me da ganas de contarlo. Cuando sea algo orgánico lo diré, pero no tengo título ni nada que informar. Yo creo que los compañeros se encuentran. El amor no sé si es para toda la vida, pero el respeto y la lealtad sí", sentenció.

