Sofía Pachano presentó oficialmente a su novio, Santiago Ramundo, en televisión: "Estamos conviviendo"

En la tarde del miércoles, Sofía Pachano presentó a su novio en el ciclo de TV Pública, "Cocineros Argentinos".

La hija de Aníbal Pachano estuvo acompañada de su pareja, Santiago Ramundo. La joven se emocionó al presentarlo, por primera vez, en la pantalla chica.

Y la actriz comenzó diciendo: "Estamos en un momento muy especial porque estamos recibiendo a un galán internacional, diría yo", mientras que él comentó: "Pará, ¡es un montón!" y ella le retrucó: "Sí, mi amor: galán en Argentina fuiste muchos años, luego te fuiste hace cinco años a México para ser galán allá y, además de todo, sos mi novio. Con nosotros, el señor Santiago Ramundo".

Allí, se dieron un beso, y Sofía Pachano aclaró: "A él sí puedo besarlo porque estamos conviviendo".

Y Santiago Ramundo sorprendió a todos con su pizza casera: "Amasé y a la prepizza le voy a agregar cebolla, tomate y un toque personal: chimichurri sin vinagre a la masa", detalló.

Por su parte, el conductor del ciclo, Juan Braceli, preguntó si Santiago había conocido a su suegro, Sofía contó: "Es muy fuerte este momento y sí: ya hubo presentación oficial con Aníbal". Por su parte, el joven acotó: "A este programa yo lo miraba desde México y la cocina es una de las cosas que nos unen mucho con Sofi".

Luego, preguntaron cómo fue el inicio de su relación: "Nos conocimos hace muchos años, trabajando juntos en la TV Pública. Hacíamos en este canal la novela Señales del fin del mundo, que fue una coproducción con Disney Channel Europa. Era para adolescentes y ahí nos hicimos amigos. Lo grabamos en 2013 y acá salió al aire en 2014", empezó contando el galán.

Ella acotó: "Nos hicimos amigos pero después me acordé que él me había tirado los perros hace muchos años, antes de que yo estuviera en pareja. La cuestión es que pasaron muchos años y ahora, hace un año y pico, él volvió de México. Vino de visita a fines de 2019, justo a fin de año, y nos reencontramos. Le dije que iba a ir a una fiesta con una amiga, él vino con su hermano y viste que los actores somos medio toquetones. Eso fue en enero de 2020 y mi amiga me decía: ´Pero ustedes no son amigos, ¡se tocan mucho!". Porque Santi es de estar hablando y tocarte el cuello. Es muy cariñoso".

