Sofía Pachano tras los polémicos dichos de Aníbal: "Mi papá va a hacer la cuarentena correspondiente"

Las desafortunadas declaraciones de Aníbal Pachano en relación a las medidas de aislamiento implementadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para intentar frenar la pandemia del coronavirus, despertaron una gran polémica.

Desde Chile, dónde se encuentra trabajando como jurado del "Bailando por un sueño", el coreógrafo había hablado con el ciclo "Hay que ver" (El Nueve) y se había manifestado en contra de lo dispuesto por el gobierno.

“Hay que controlar el miedo. Una de las causas de mi cáncer es el miedo. Me voy a correr de ese lugar porque no es un buen consejero. Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Una cosa es la precaución y otra el panic attack", señaló Pachano, quien por su edad y sus enfermedades pre existentes está dentro del grupo de personas consideradas “de riesgo”.

Ante esta situación, su hija Sofía Pachano habló con el diario Clarín y aclaró: "Mi papá va a hacer la cuarentena correspondiente por volver de Chile, cuando regrese. Después se quedará guardado como cualquier persona mayor de 65 años, saliendo solo para su tratamiento oncológico si lo dejaran los médicos", explicó.

La joven, que estuvo en Cancún y luego pasó por Chile, se aisló y les pidió a sus seguidores de Instagram que respeten las recomendaciones sanitarias.

"Cuidémonos entre todos, tenemos la información y podemos evitar que en unas semanas esto se propague en el país. Reforcemos nuestro sistema inmunológico con buena alimentación, descanso, meditación, hidratación y felicidad... Y respetemos la cuarentena si volvimos de los países más afectados, no seamos el típico vivo argentino. ¡Lavate las manos seguido! Acá una foto hace unas semanas atrás en Tulum que me hace sonreír", indicó.

