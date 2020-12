Sofía Pachano mantuvo un picante cruce con Germán Martitegui en "MasterChef": "Parecés Marengo"

Comenzaron las semifinales en "MasterChef Celebrity" (Telefe) y están que arde ya que los ocho concursantes que quedaron se la juegan por todo para ganarse un lugar en la gran final.

Anoche, Sofía Pachano debió hacer una preparación a la que tenía que incluirle "charqui", un tipo de carne deshidratada. "¿Qué estás haciendo con el charqui? Es duro como una piedra", arrojó Germán Martitegui al acercarse a su mesada y ver que todavía no había puesto el producto en el agua.

¿Por qué siempre lo mismo? El charqui es lo que más tenes que estar haciendo. ¡Metelo en el agua!", remarcó molesto con la participante. "No termino de contar el plato y ya me está cag... a pedo", dijo ella.

"No me retes siempre, Germán... A mi me retas mucho más que a otros siempre", le reclamó tras su crítica.

"No, pareces a (Rocío) Marengo", señaló lapidario el exigente jurado. "Naaaaa... ¡Marengo no! Te juro que estoy dando todo", le retrucó Pachano.

