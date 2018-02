Sofía Pachano sobre la salud de su papá: "Está bien y ansioso por volver a trabajar"

En octubre del año pasado se supo que Aníbal Pachano había sido internado de urgencia por un problema de diabetes y algunos signos de falta de coordinación.

Y luego de pasar más de 20 días internado, el coreógrafo reapareció en público en noviembre cuando fue al teatro a ver "Un rato con él", la obra de Julio Chávez y Adrián Suar. Ante las preguntas de los cronistas que lo estaban esperando afuera de El Nacional declaró: "No doy notas. Estoy divino. Estoy muy bien".

Los médicos dicen que el cuadro que lo llevó a su internación se debió a una conjunción de síntomas: había tomado mal las pastillas para la diabetes y eso le produjo una descompensación el 29 de septiembre pasado, al tiempo que también sintió adormecido uno de sus brazos.

Por eso tuvo que quedarse en observación, mientras se le practicaban una serie de estudios en el Fleni. El diagnóstico dio como resultado una lesión orgánica; inmediatamente se le hizo una biopsia, cuyos resultados la familia prefiere mantener en privado.

Su hija Sofía optó por no hacer declaraciones ante los medios en ese momento. Ahora, durante un evento que se realizó esta semana en el shopping del Abasto, la actriz dialogó con PrimiciasYa.com y contó cómo se encuentra de salud su papá: "Mi papá está bien, se está recuperando y cuidando su salud. Está ansioso de volver a trabajar, pero yo le dije que espere que vaya despacito. Todavía no sé cuándo volverá al ruedo, pero no debe faltar mucho".

Por otro lado, se refirió al éxito de la comedia teatral "El otro lado de la cama", que la tiene como una de las protagonistas: "Estamos muy contentos de estar haciendo temporada en Buenos Aires, es una plaza muy importante para el verano. Por suerte esta temporada está explotando. Terminamos el 4 de marzo que es la despedida definitiva y después veremos, tenemos entendido que no sigue pero no sé qué puede pasar. Estamos muy agradecidos al público que nos sigue eligiendo entre las obras más vistas, nunca imaginamos este éxito".

¡Mirá la entrevista completa con Sofía Pachano!

Embed