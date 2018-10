Sofía Pachano sobre la salud de su papá: "Es una situación difícil"

Aníbal Pachano revelaba que está atravesando un duro momento en lo personal: a su incansable lucha contra el VIH, se le sumó otra enfermedad que le está dando pelea, el cáncer. Hace un año,revelaba que está atravesando un duro momento en lo personal: a su incansable lucha contra el VIH, se le sumó otra enfermedad que le está dando pelea, el cáncer.





"Intrusos" (América TV), Pachano se encuentra internado en el Fleni para realizarse los tratamientos oncológicos pertinentes. Su riesgoso estado de salud lo mantiene sometido a innumerables procedimientos, y en esta oportunidad según revelaron enPachano se encuentra internado en elpara realizarse los tratamientos oncológicos pertinentes.

Aníbal Pachano







Además,el paciente se sometió a un estudio nuevo que le generó una incompatibilidad con la medicación. El coreógrafo se encuentra optimista y apoyado por su círculo más íntimo. Si todo evoluciona de acuerdo a lo esperado, será dado de alta este mismo viernes.





Su hija, Sofía Pachano, que se encuentra de viaje en Europa, habló esta tarde con Moria Casán y explicó: "Es una situación difícil, si bien está controlado y está todo bien. Los médicos prefirieron que se quede para controlarlo mejor en el hospital", indicó.

Recordemos que el lunes, salió al aire una nota que Pampita Ardohain le realizó a Aníbal donde habló de su enfermedad: "A veces la emoción me puede. Y en este momento me puede más porque siento que no sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente y es muy difícil entender y aprender qué te sucede en una enfermedad. Es un aprendizaje de día a día y yo le transmito a la gente que se puede, pero también es difícil porque no todo lo que uno vive es lo que muestra", dijo Pachano, emocionado.





En ese sentido, Sofía señaló: "De cualquier enfermedad oncológica hay que hablar con cuidado y respeto. La pude ver ( a la entrevista con Pampita) después de que me llamaron. Coincidió justo con la internación de él."





Y añadió: "Se quiere aferrar a la vida. El es muy fuerte. Es el ejemplo que da desde siempre...de garra. Hace un año justo que le diagnosticaron el cáncer. El no se puso mal con la noticia, el se aferró a la vida. Lo intentamos vivir lo más maravillosamente posible. Esto no lo entendés hasta que no lo pasás. Acompañar a alguien a una quimio, es muy fuerte. Si lo intentás vivir con una sonrisa y como una enseñanza, se vive diferente. Mi papá es muy fuerte".