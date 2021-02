Sofía Pachano y el amor a distancia: "Es una posibilidad irme a vivir afuera"

En las últimas semanas crecieron los rumores de la relación entre Sofía Pachano y Santiago Ramundo, mediante varios allegados a la pareja que publicaron distintas fotos en sus redes donde se los vio juntos compartiendo vacaciones en la Riviera Maya, en México.

Y los rumores se hicieron realidad con la confirmación por parte de la actriz, a través de una publicación en su Instagram.

Es un actor de 36 años que trabajó en ficciones como Señales del Fin del Mundo y Sueña Conmigo. A su vez, participó de las exitosas novelas Entre caníbales, Dulce Amor, Son de Fierro y Floricienta.

Vivió en la Argentina hasta 2015 cuando decidió radicarse en México con su propia productora, donde protagonizó la novela Sueño de amor, una tira muy aclamada en el país. Con este papel se proyectó como uno de los galanes más relevantes de la televisión mexicana.

Hoy, Sofía habló en "Mientras tanto", el programa radial de Marcela Coronel, y no descartó la posibilidad de radicarse en el exterior.

"Tenía un viaje planificado a México y una vida personal. Me gusta estar en Argentina, tengo trabajo. Pero no cierro fronteras. Es una posibilidad irme a vivir afuera", expresó.

Sobre el amor a distancia, sostuvo: "Se re puede mantener un amor a distancia. Ustedes se enteraron ahora pero estamos de antes. Nos agarró la pandemia en el medio".

"Nosotros nos vamos a ver este año, no es que no nos vamos a ver. No quiero hacer tan pública esta relación, me da cosa", finalizó.

