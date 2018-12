Sofía Morandi habló de su fuerte pelea con Julián Serrando durante el Bailando

Sofía Morandi y Julián Serrano están súper felices luego de haberse coronado como Campeones del Jimena Barón y Mauro Caiazza, quienes quedaron Subcampeones del certamen. están súper felices luego de haberse coronado como Campeones del Bailando 2018l luego de llegar a la final con, quienes quedaron Subcampeones del certamen.

Este viernes, los chicos pasaron por Los Ángeles de la mañana y sacaron al sol algunos trapitos.

"Hubo una semana que creo que no nos bancábamos, ¿te acordás Julián?", arrancó Morandi.

"Hubo una semana que con Sofi estuvimos a las puteadas", reconoció Serrano.

Y Sofía largó todo: "Me acuerdo que hubo una vez que yo estaba haciendo un truco en un ensayo y le dije que pare, que me daba miedo. Entonces, él me preguntó '¡¿qué te da miedo?!' Y le dije que era yo la que estaba haciendo el truco y la que pasaba la cabeza por el piso. Al final, él me pidió que le hablara bien. Pero fue eso, quedó ahí y seguimos ensayando", concluyó.

