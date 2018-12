Sofía Macaggi se recibió de periodista en la escuela de periodismo TEA y mostró imágenes del momento del festejo en se recibió de periodista en la escuela de periodismoy mostró imágenes del momento del festejo en Instagram





"Secretos verdaderos", América, quien contó cómo luchó para terminar su estudio. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la flamante periodista y panelista de, quien contó cómo luchó para terminar su estudio.





"¡Estoy muy feliz! Como puse en el post, es un logro personal. A veces no es fácil trabajar y estudiar, hice malabares muchas veces para cumplir con todo", comentó Sofía.





"He ido a cursar maquillada y peinada para una gala y me puse el vestido largo en el estacionamiento para no faltar y cumplir con todo", recordó emocionada por su logro.





Y cerró: "El jueves tengo la entrega de diplomas que viene toda mi familia de Tandil".