Sofía Krutoy: "Realmente sí fui golpeada y estuve varios días en estado de shock"

Sofía Krutoy dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y fundamentó su denuncia policial por violencia contra su ex pareja Alejandro Javier Maurín, alias Sander, hermano de Reina Reech.

"No estuve muy bien, estuve varios días de estado de shock con respecto a la violencia que ejerció Sander sobre mí y con respecto a las publicaciones que hace él y su secretaria, que en realidad no es su secretaria. Me quieren perjudicar en algún aspecto. A mí no me queda otra que también aportar lo que yo tengo para que vean que realmente sí fui golpeada y soy inocente a lo que ellos están tratando de difundir sobre mi persona", comentó en exclusiva Krutoy.

"Vi que publicaron un audio en PrimiciaYa que él lo hizo de manotazo de ahogado porque ya se había dado cuenta que se había mandado su cagada, por así decirlo, de haberme golpeado y no le quedó otra opción que mandar ese audio como para decir que yo fui a hacer problema cuando el que me golpeó fue él. En ese audio se escucha mi voz diciendo: ' decíle que venga él porque yo estoy con lesiones ' . Es uno de los puntos que quiero aclarar", argumentó.





"Esta chica y él se pusieron de acuerdo para mentir todo el tiempo y no pisar el palito y no quedar mal ellos para ocultar la violencia que tuvo Sander hacia mi persona. Mili a mí se me presentó como la secretaria y me dio un vaso con agua y hielo para las hematomas y me dio su número de contacto. Si ellos dicen que soy eso, por qué ella me hablaría a mí vía WhatsApp", explicó la denunciante de Sander.





Y cerró: "Yo estuve tres horas afuera con la bebé esperando, un día con mucho calor. Pero eso no quiere decir que yo vaya a hacer algo. Él me ha golpeado reiteradas veces. En el departamento no había nadie, no hay testigos. Al día siguiente de los hechos con su secretaria tuvimos una charla bastante cordial. Ella después me bloqueó. Le pregunté por qué me había bloqueado y me dijo que no quería tener problemas con Sander y que su trabajo corriera riesgo".