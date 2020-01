Sofía “Jujuy” sorprendió con una confesión íntima y muy hot

Sofía “Jujuy” Jiménez participó del ciclo “Divina comida”, Telefe, en la que los famosos reciben a otros famosos en su casa y preparan una comida, luego son evaluados, puntuados y el que más recibe gana un premio al mejor anfitrión.

La modelo y conductora de “Modo noche”, América, recibió a Vicky Xipolitakis, Fabián Cubero, Pichu Straneo y Gerardo Rozín en su casa. Tras preparar unas comidas típicas de su provincia, Jujuy -previo confesar que muchas cosas nunca las había cocinado antes- los famosos hicieron una sobre mesa.

En esa instancia se animaron a tocar temas candentes como qué cuestiones los ratonean.

Cubero confesó que a él le gusta mucho la lencería erótica y Jujuy también se animó a decir lo suyo.

La modelo, que está en pareja con el tenista Juan Martín del Potro, reveló que a ella “la enciende” besar.

"Soy de sangre caliente, como que todo me enciende. El beso me enciende mucho, para mí es fundamental y es como la primera pieza", afirmó. "No puede faltar un buen beso. Puede estar chapando horas, me encanta", agregó.

