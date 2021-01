Sofía "Jujuy" Jiménez tras separarse de Jerónimo del Carril: "Me escriben hombres, mujeres, de todo"

Hace unos días, Jujuy Sofía Jiménez confirmó que está soltera, tras su separación del polista Jerónimo del Carril.

La modelo y conductora de "IDT" (América TV) se sinceró sobre varios aspectos de su vida sentimental en un entrevista donde reconoció que con el deportista no llegaron a ser “novios”.

Jujuy reveló que conoció al joven de 23 años en plena cuarentena y que comenzaron a hablarse por Instagram. “Un día me dije porqué no voy a darme la oportunidad de conocerlo personalmente, si yo estaba soltera y él también... Nos dimos la chance y la pasamos muy bien, nos divertimos un montón”, dijo en una nota con la revista Caras.

Sin embargo, la relación no prosperó y hace unos días, confirmó que está soltera otra vez. “No llegamos a ponernos de novios... No sé por qué hay que ponerle un rótulo o un título a las relaciones, lo que nos pasó a nosotros le pasa a un montón de gente. Obvio que algo especial “Jero” tenía, porque lo que hice con él no lo hago con cualquiera”, indicó.

Sofía indicó que su prometedor futuro laboral y el compromiso de Jerónimo en otro país precipitaron las cosas. "Soy de vivir mucho el hoy, y ahora estoy soltera y más focalizada en el trabajo, sin el compromiso de una relación. Además él se está yendo a jugar tres meses a Dubai, y eso es un montón de tiempo cuando estás empezando algo. Los dos pensamos lo mismo, tenemos la mejor y ya le dije que lo quiero ver ganando la Triple Corona”, contó.

Además, confesó que le escriben muchísimas personas ahora que está separada. “Me escriben hombres, mujeres, de todo… Bienvenidos todos esos mensajes de amor y buena onda. De todas maneras, para mí no hay nada como el contacto visual, eso de ir a tomar algo y que te de como cosita, nervios, pensar en que me pongo o donde iremos a cenar”, manifestó.

De todas maneras, aclaró que no está en búsqueda de una pareja. “No estoy buscando un amor, sino que disfruto de mi situación actual y aprovecho de toda la gente hermosa que me rodea. Siento que este es mi momento y soy una agradecida de todo lo que me pasa”.

