Sofía "Jujuy" Jiménez reveló que recibe propuestas por Instagram: "Ya le saqué la ficha al jueguito de chatear por ahí, me divierte"

En noviembre del año pasado, Sofía "Jujuy" Jiménez presentó al polista Jerónimo del Carril como su nuevo novio. La relación comenzó tímidamente, pero con el correr de las semanas se fue afianzando. Sin ir más lejos, en diciembre ella estuvo junto a la familia de él siguiendo su desempeño en el Campeonato Argentino Abierto de Polo, que se disputó en las canchas de Palermo.

Sin embargo, cuando parecía que estaban listos para dar nuevos pasos, en enero se separaron. “Soy de vivir mucho el hoy y ahora estoy soltera, más focalizada en el trabajo y sin el compromiso de una relación. Dejo que la vida me sorprenda”, decía la conductora junto a Horacio Cabak de "Informados de todo" (América), y agregaba: “Él se está yendo a jugar tres meses a Dubai y eso es un montón de tiempo cuando estás empezando algo”.

Ahora, Jujuy disfruta de su soltería una vez más y está por terminar con su participación en el ciclo matutino. Y ella le contó a PrimiciasYa.com que ahora dispondrá de más tiempo para "poder conocer" a un nuevo amor. "¿Por qué no darme el permiso a salir a conocer a alguien?", le dijo la modelo a Juan Pablo Godino en el "Live Ya" para este portal. Además, contó cómo se siente al conducir en "IDT" y adelantó que podría participar en el "La Academia 2021", el nuevo formato de Marcelo Tinelli en "ShowMatch".

-¿Cómo estas viviendo tu rol de conductora en "Informados de todo"?

Lo estoy viviendo con mucho entusiasmo, es un gran desafío porque era otro tipo de programa. Es un ciclo diario, de la mañana, informativo con actualidad, pero está bueno y le estamos haciendo el aguante a Guillermo Andino que pronto regresa con un nuevo proyecto.

-¿Cómo viviste el pasado 14 de febrero el Día de San Valentín estando nuevamente soltera?

El San Valentín fue muy especial, me fui con amigas al Tigre. Alquilamos una casita y estuvimos ahí tranquilas. Pero para mí fue muy lindo porque hice un posteo ese día vinculado al amor propio. Fue un año de mucho aprendizaje del amor propio. Antes como que no le prestaba tanta atención y vivía con más naturalidad. Este año que pasó, que fue un año de estar bastante quietos, pero yo estuve bastante inquieta internamente y descubrí esto del amor propio. El San Valentín se lo dediqué a eso.

-¿Cómo te llevas con la soledad?

Estoy aprendiendo a disfrutar de la soledad, a conocerme. Igual me estoy dando cuenta que no me gusta estar sola. Me gusta estar siempre con amigas, con mis hermanas y si estoy de novia estar con mi pareja. Soy bastante como inquieta, aunque en este último tiempo aprendí a sacarle el gustito a la soledad y de tener tu momento para vos. Me gusta agarrar un libro, o estar tirada tomando sol, en la pile o tirada en un sillón haciendo nada. Está bueno también saber disfrutar de esos momentos, con esto de la pandemia es como que encontré en cada rincón de mi casa ese lugarcito para sentirme relajada y contenta. Igual reconozco que me gusta mucho la vida en pareja. Me gusta compartir la vida ya sea con un novio o con gente. Soy muy sociable. Pero ya no le tengo miedo a la soledad en estos momentos.

-¿Y te gustaría conocer a un nuevo amor o preferís seguir sola por un tiempo más?

Durante enero y febrero tuve el foco puesto especialmente en el programa y me pareció un lindo desafío. Pero ahora que ya empieza a terminar y empiezo a decir 'por qué no darme el permiso a salir a conocer a alguien'. Me gusta ya que los bares están abiertos hasta la 1, salir a tomar una cervecita un fernecito o algo. No tengo problemas jaja.

-¿Te llegan propuestas por Instagram?

Recibo propuestas de Instagram. Ya le saqué la ficha al jueguito de chatear por ahí. Me divierte. Pero hay que tener cuidado con los likes porque cualquier cosa todo es motivo de nota o disparador de un nuevo romance. Es muy gracioso cuando veo eso. Me flashea fuerte. Pero yo trato de vivirlo con mucha naturalidad y calma. Tratando de entender el juego también.

-¿Vas a seguir en América o tenes alguna propuesta de otro canal?

Tuve propuestas para quedarme en América, pero todavía no hay un formato en el que yo me sienta cómoda. Esto me pareció buenísimo porque era conducción y algo diferente. Pero estamos viendo y pensado algunas ideas haciendo algo propio. Estamos viendo qué se da a partir de marzo o abril.

-¿Fuiste convocada por La Flia, la productora de Marcelo Tinelli?

Hay algo dando vueltas para estar en el programa de Tinelli. No sé si pueda decir algo, aún no hay nada confirmado. Es algo que me entusiasma. En la cocina soy muy mala, no sé qué nivel tienen los participantes. No vi el formato aunque sé que es un gran éxito, pero no soy buena en la cocina.

