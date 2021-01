Sofía "Jujuy" Jiménez reveló qué estrella del fútbol le escribió: "Me parece muy atorrante"

Sofía "Jujuy" Jiménez estuvo como invitada el martes a "Los Mammones", América, y reveló que estrella del fútbol le escribió vía redes sociales.

"Me gusta que los deportistas tienen esa cosa como pasionales", comenzó diciendo la conductora.

Y ahí comentó: "Futbolistas no salí, pero me han buscado. Una vez me escribió Neymar también y ni cabida, me parece como muy atorrante".

"A escondidas. Fue mi novio cuatro años pero al principio éramos mejores amigos", dijo sobre si alguna vez salió con un amigo.

Y remarcó sobre su presente sentimental: "Ahora estoy sola, muy conectada con el laburo".

