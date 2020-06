Sofía "Jujuy" Jiménez, sobre su relación con Juan Martín Del Potro: "No me rompió el corazón"

En mayo, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó que su relación con Juan Martín del Potro se terminó.

Sin embargo, a pesar de que el noviazgo llegó a su fin, la modelo habla con mucho cariño de su ex y no tiene inconveniente en contestar las preguntas que le hacen sobre él.

En la noche del sábado. Sofi estuvo en "PH: Podemos Hablar", y relató cómo vivió los primeros viajes junto al tenista, cómo se dio cuenta de la fama de su exnovio y reveló si existe la posibilidad de reconciliación.

En el 'frente a frente' del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, Analía Franchín arrojó: "Quiero saber si Juan Martín te rompió el corazón", le preguntó a Jujuy. "No, justo Juan Martín no. Sí me han roto el corazón pero no Juan", explicó la modelo.

Luego relató que el primer viaje que hizo con el tenista fue a Italia. "No estábamos de novios en ese momento, pero él me invitó a Roma. En ese viaje puntual, tomé noción de con quién salía", confesó.

"Nosotros veníamos charlando desde hace meses, nos conocimos en noviembre y esto fue en mayo; pero, si bien era una relación real, todavía no habíamos formalizado", detalló.

"Me acuerdo de un partido que tenía que jugar con Novak Djokovic, que yo sabía que era el número uno. Estaba ahí alentando y tenía muchos nervios, además... ¿viste que no se dice mucho durante el juego? Es todo en silencio y solo gritás cuando hace punto. Lo gracioso es que yo estaba en la cancha sola, mirándolo en un estadio gigante y lleno de gente, sentada al lado de una parejita de italianos. Empiezan a jugar, gana el primer set, pasa al segundo y ahí ya me hice lío", añadió.

"Pensé que había terminado el partido. Entonces, me levanto queriendo buscarlo con la mirada y de repente todos empiezan a gritar 'vamos Delpo', en inglés. Todo el estadio gritaba el nombre de Juan, en Italia, era muy loco. La gente que estaba al lado mío me dijo que el partido no había terminado, que continuaba, así que me volví a sentar", relató, sin entender demasiado sobre cómo era el juego.

"Fue un partidazo tremendo, de no sé cuantas horas. Yo decía: '¿Por qué nadie me avisó que se sufre tanto viendo tenis?'", dijo entre risas. "Durante esos días solo pensaba que ojalá le vaya bien, porque sino no me iba a ver nunca más. El equipo por suerte estaba contento porque había ganado hasta dos partidos en un mismo día".

Por otro lado, Jujuy Jiménez contó cómo es el estado actual de la relación. "Estamos separados, pero estamos bien. Hoy la realidad es esta, estamos en distinta sintonía. No sé si fue por la pandemia", explicó. "Lo adoro a Juan, lo quiero un montón... nos queremos mucho", afirmó.

Por último, la modelo aseguró que terminó todo bien: "Nos queremos un montón, no hay nada malo para decir de él. Creo que nuestra relación realmente fue muy especial, muy sana, linda y honesta. No sabemos que va a pasar".

