Sofía "Jujuy" Jiménez regresó a "La Academia" tras la lesión y habló de su presente sentimental

Sofía "Jujuy" Jiménez regresó el viernes a "La Academia" tras aquella lesión que le impidió estar varias semanas y se refirió a su presente sentimental.

"Ahora está en California, es un bombonazo. Estoy esperando que llegue en un tiempito, se fue. Bauti es hermoso, lo más", dijo con respecto al polista Bautista Bello.

Marcelo Tinelli leyó después los chats entre ella y Martín Salwe, el locutor que se mostró interesado en ella.

"No sabía que estaba hablando con un polista, otra vez… Se separó de Bauti Bello, que no sé quién es”, explicó primero el conductor.

A lo que Martín confesó que le gusta: “Sí, un mensaje por Instagram le mandé en su momento, por un tema personal. La invité a salir”.

"Hace 30 días tuve la mala suerte de fracturarme la costilla derecha (9no arco costal posterior derecho) Y NO ME QUEDO OTRA QUE FRENAR!!! Claramente los médicos no me dejaron hacer el caño, por más que yo hubiese querido", precisaba Jujuy hace unos días desde Instagram sobre su lesión que por suerte quedó en el pasado.