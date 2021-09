Sofia "Jujuy" Jiménez denunció a un hombre que la persigue: "Estoy asustada"

Sofia "Jujuy" Jiménez contó que fue acosada por segunda vez por un desconocido y lo denunció en la Justicia.

La modelo aseguró que el mismo sujeto ya la había hecho pasar por un episodio similar en un conocido restaurante de la Costanera.

En las últimas horas, la morocha compartió un video en Instagram donde contó el terror que pasó al ver de nuevo a este hombre que la persigue.

"La situación me asusta, me da miedo, es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy", precisó Jujuy con preocupación.

Y remarcó: "Va y me busca. Lo hizo una vez y ahora no quiero que vuelva a pasa r. Estoy emitiendo la segunda denuncia para habilitar la denuncia penal. Estoy asustada, cagada en las patas".

"Una situación horrible, no se la deseo a nadie, la sensación de invasión a la privacidad", se sinceró Jiménez, quien aclaró que hará una denuncia penal.