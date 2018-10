Sofía "Jujuy" Jiménez contó que ya besó a otro hombre, pero que no quiere estar de novia

Pelado Guillermo López, no se volvió a saber casi nada de la vida sentimental de la bellísima Sofía Jujuy Jiménez. Desde su separación del, no se volvió a saber casi nada de la vida sentimental de la bellísima

Pero esta semana, en la última edición de la revista Gente, la modelo reveló que tuvo citas con otros hombres, aunque aún no tiene ganas de tener novio.

"No. ¡No quiero saber nada! Estoy disfrutando mucho. Me encuentro a mí misma en este año en el que hice viajes que me hicieron muy bien. Por el momento pienso seguir bien soltera. Que no aparezca nada. De hecho, no hay nada", dijo Sofía.

Luego, describió una de las citas que mantuvo con un hombre: "Tuve citas y fue raro re-acostumbrarme. Un chico muy divertido me llevó a un lugar exclusivo de vinos, donde había maquinitas e ibas probando cepas de distintas partes del mundo; compartimos una picadita. Después fuimos a ver un show al microteatro y nos quedamos charlando. Fue una cita canchera. Bien ingenioso el muchacho, pero quedo ahí", confesó.

Finalmente, el periodista le preguntó a Jujuy por "la vuelta al primer beso": "¡Te juro que no hubo primer beso ahí! Sí después, pero tampoco hubo tantas citas, porque en enero y febrero estuve trabajando a full en Telefe. A partir de marzo viajé y recién en junio/julio me quedé fija en Buenos Aires y empecé a salir", concluyó.

