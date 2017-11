Sofía "Jujuy" Jiménez: "Con Guille estamos súper bien, tranquilos y sin apuros"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Sofía "Jujuy" Jiménez encendió las redes sociales con unas fotos que se conocieron para la campaña de una marca de lencería femenina que la tiene como cara.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la morocha quien comentó al respecto: "Esas fotos fueron para la campaña de Sweet Lady que estoy siendo la cara ya desde el año pasado y este año y el que viene vamos a seguir. Tiene que ver con eso".





jujuy gimenez 3.jpg



"El Pelado" Guillermo López, con quien está en pareja hace varios años, explicó que por el momento no hay proyectos a corto plazo. Consultada sobre sobre presente con, con quien está en pareja hace varios años, explicó que por el momento no hay proyectos a corto plazo.





Embed Una publicación compartida por Sofi Jimenez (@sofijuok) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 5:57 PST





"No tenemos nada para contar nuevo. Así estamos súper bien, tranquilos, sin apuros. No tenemos pensado casarnos ni tener hijos por el momento. Es gracioso porque hice fotos vestida de novia pero la realidad es que por el momento estamos bien así. No sé, excepto que se le ocurra sorprenderme, pero por el momento estamos muy bien así", explicó Jujuy.