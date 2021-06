Sofía Jujuy Jiménez apuntó contra Juli Puente: "Me tiene envidia"

Sofía Jujuy Jiménez continúa en "La Academia 2021" y salió a responderle de manera picante a Juli Puente, quien fue eliminada el último jueves en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

La morocha sentenció en "La previa de La Academia": “Había buena onda, cursamos en la facultad. Recuerdo que ella una vez dijo que me tenía envidia”.

Lourdes Sánchez y sus compañeros quedaron sorprendidos tras la declaración de Jujuy y la dejaron manifestarse

Julieta Puente fue eliminada de "La Academia"

Julieta Puente fue eliminada de "La Academia" luego de enfrentarse a la decisión del jurado ante Sofía Jujuy Jiménez. La influencer y creadora del Cardio de la felicidad se fue en la gala de imitaciones, y tras quedar eliminada compartió su angustia en las redes sociales.

Tras quedarse afuera del certamen, estuvo en "LAM" en un mano a mano con "su contrincante", Jujuy Jiménez. La influencer y la modelo aprovecharon para sincerarse sobre el duelo que las enfrentó, e incluso Juli Puente aprovechó para mandarla al frente con una historia que las unió en el pasado.

Y luego de que contaran que fueron compañeras en la universidad, cuando las dos estudiaban Ciencias de la Comunicación, Juli Puente aprovechó para decir: "Sofía estudió con mis machetes en la facultad".

LEER MÁS El llanto de Juli Puente tras quedar eliminada de "La Academia": "Estoy re triste"

"¿Cómo es eso?", indicó Jujuy. A lo que entonces a influencer aclaró: "Tenemos un amigo en común que me me pedía todos mis machetes. Porque yo iba un año más adelantada entonces ella después usaba todo. A través de un amigo me decía 'dame todos tus resúmenes'".

"Ah, me estoy enterando que eran tuyos", resaltó Sofía. Sin embargo, después de haber mandado al frente a la modelo, Juli no se quedó atrás y sin guardarse nada reconoció que le pareció injusto que no la hayan elegido a ella, luego de la performance que dio. "Para mí lo que hicimos ayer, de hacer gimnasia y acrobacia, yo siento que algo mejor que eso no podríamos haber hecho, entonces no me puedo ir enojada. Me excede", resaltó la creadora de los cardio.

"¿Sentís que fue injusto haber llegado a esa instancia?", le pregunto Sofía Jujuy Jiménez, que estaba en el piso como angelita. En ese momento, sin filtro Juli Puente le contestó: "Osea, yo te re quiero. Pero dije 'en serio estoy con Sofi, que desfiló y se puso unas plumas de Victoria's Secret'".

"Te lo preguntaba por otras participantes Julieta, ok. Quedamos así", reaccionó Jujuy, que luego lanzó molesta: "Yo subí a mis redes un video en el que decías que no te comparabas con nadie, y ahora te estás comparando. Creía que hablabas en serio".

LEER MÁS Jujuy Jiménez: el resultado de su hisopado de Covid tras el positivo de su bailarín