Sofía Jujuy está dispuesta a conocer nuevos candidatos: pero ya se enojó con un desubicado

Hace un mes Sofía Jujuy Jiménez confirmó que se separó de Juan Martín del Potro en plena cuarentena, luego de un año de relación. Muchos hombres tomaron esta noticia como una luz verde para intentar conquistar a la morocha.

La modelo contó desde las stories de su Instagram que una persona consiguió su número de teléfono y la estuvo llamando por WhatsApp durante la noche.

“Todo bien, no sé de dónde sacarán mi celular, pero no da que llamen a esta hora, así porque sí, desconocido. No, malísimo, eso no se hace está mal", dijo indignada.

Además, en el texto Sofía consultó a sus seguidores que voten si bloqueaba automáticamente a esta persona o no, por haberse atrevido a llamarla sin presentarse o algo antes.

La modelo se desveló con el llamado y aprovechó para seguir despierta viendo un capítulo de su serie.

