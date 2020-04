Sofía Jujuy desmintió haberse separado de Juan Martín del Potro

NO HAY CRISIS ❤

Los rumores de crisis entre Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro se acrecentaron a partir de que la pareja dejó de publicar fotos juntos en las redes. A eso se le sumó que muchos de sus fans aseguraron que la modelo dejó Tandil y se volvió a Buenos Aires en plena cuarentena obligatoria.

No es la primera vez que enfrentan este rumor, hace un mes y medio, ambos volvieron de Miami donde el tenista se operó de una fuerte lesión, él hizo una publicación sin nombrarla y todo indicó que estaban separados, pero Sofía lo desmintió.

Ahora, Jujuy volvió a desmentir todo desde su Instagram: "En un momento de tanta incertidumbre y en plena crisis mundial quiero invitarlos a conectar con lo verdaderamente importante, ustedes mismos. Siento que el mundo nos está invitando a generar cambios profundos...internos, externos, profesionales", escribió.

"Del mismo modo que puedo entender que muchos esperaban y hoy se preguntan por qué no subimos fotos juntos con Juan. ¿Están haciendo la cuarentena juntos? ¿Por qué no se muestran? ¿Están en crisis? No sé, nos salió así", explicó.

"Entiendo que muchas parejas lo hacen y está buenísimo, como puedo comprender también el trabajo periodístico de querer tener una 'primicia' o noticia para publicar. Y por eso es también que quise escribir esto. Por respeto a su trabajo y por el cariño a las personas que les gusta nuestra pareja. Pero en esta oportunidad quise compartir otras cosas", sumó.

Entonces, Sofía contó que por motivos de "fuerza mayor" tuvo que dejar la casa del tenista. "Y en el medio de la pandemia, post viaje a Miami, me encontré con mi mamá (persona de riesgo) encuarentenando en Buenos Aires, lo cual viví como una fortuna y regalo de la vida, la posibilidad de cuidarla, acompañarla y compartir con ella también, que durante el año se nos hace difícil ya que ella vive en Jujuy. Por eso, en su momento tomé los recaudos necesarios para trasladarme de un lugar a otro, aquí estoy. De paso, disfruto y descubro mi departamento que con mucho esfuerzo y amor conseguí", expresó explicando todo lo sucedido.

