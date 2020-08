Sofía Jujuy confesó el momento incómodo que vivió al enterarse en vivo de un amorío de su ex, Juan Martín del Potro

Jey Mammon volvió a deslumbrar con otra entrega de "Estelita en casa", América 0.30. el ciclo planeado en plena cuarentena obligatoria donde convirtió su living en un estudio de televisión y, con en el extrovertido personaje nacido de sus obras de teatro, entrevista a distintos personajes que se animan a contestar todo: en este caso fue el turno de Sofía Jujuy Jiménez .

Durante toda la entrevista se mataron de risa, pero llegó el momento de ponerse serio y la modelo confesó que el personaje de Jey Mammon le hizo pasar calores al preguntarle a Pata Villanueva, en vivo mientras hacían "Modo noche", América, si habían salido con Juan Martín del Potro, en ese momento su pareja.

"¿Qué es lo que te pone de culo, lo que te sacó de eje?", entonces Sofía contó que la "falta de respeto", y comenzaron a reírse y la modelo le permitió contar lo que pasó porque eran algo que "solo ella dos sabían".

"Un día estaba de invitada en el programa que estábamos juntas Pata Villanueva, y a mi se me ocurrió, y vos no sabías, y yo le dije re inocentonga ´¿ vos estuviste con Del Potro?' A vos se te transfiguró la cara, te transformaste en leono", le dijo Estelita al respecto.

La ex vedette contó que no había salido, sino que tuvo un "approach" (acercamiento en inglés). Entonces, Sofía explicó su reacción: "Yo no sabía, entonces fue como un ´¿ me están jodiendo, esto está chequeado?´", asumió.

"Me están cargando, nadie de la producción me había dicho nada", agregó: "Ahí sentí una falta de respeto", dijo por su papel de conductora en el ciclo. Estelita aprovechó para disculparse.

