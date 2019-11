Sofía Gala: "Si me vienen a criticar por decisiones que tomé o cosas de mi vida, trato de no hacerme cargo"

Sofía Gala habló en "Intrusos", América, sobre las críticas que recibe de la gente y aclaró que "no le pesan".

"Así como hay gente que te da mucho amor y cariño, siempre hay gente que no te quiere, y es algo que no me pesa", comenzó la actriz.

Y añadió: "No soy una persona que quiera agradarle a todo el mundo. No me gusta todo el mundo y no espero caerle bien a todo el mundo".

"Me hago cargo si es una crítica sobre mi trabajo ahora si me vienen a criticar por decisiones que tomé o cosas de mi vida como fue mi enfermedad de adicción, trato de no hacerme cargo porque me parece muy fuerte y es algo que tenemos que terminar ya, de juzgar al otro por quién es", puntualizó Gala.

Y destacó. "Me enamoré del cine, me aceptó de una manera increíble".