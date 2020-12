Sofía Bonelli por las publicaciones de Mariana Nannis: "La denunciamos por hostigamiento"

La modelo y novia de Claudio Caniggia le confirmó a Primiciasya.com que las publicaciones de la ex esposa del futbolista sobre su personas no serán gratis.

Mariana Nannis volvió a subir a sus stories de Instagram mensajes muy duros contra Sofía Bonelli, novia y futura esposa de Claudio Paul Caniggia.

Además, los dichos de la mediática rozan la discriminación hacia la persona que hoy comparte la vida con el ex futbolista de la Selección Argentina.

LEER TAMBIÉN: Luisana Cardozo, la ex novia trans de Chano Charpentier, estuvo al borde de la muerte

"Te operaste toda y sos un escracho, el que te operó seguro que estaba borracho, ya todos saben que naciste muchacho, si en el conurbano te apodaron La Cacho", puso Nannis en su Instagram con foto de Bonelli.

Además, sumó una encuesta bastante homofóbica: "¿Tiene manija?". Y dio como dos opciones: 1) Sí, viene con sorpresa y 2) Huevo Kinder.

Primiciasya.com se comunicó con Sofía quien aclaró que las publicaciones de la ex de su pareja no resultarán algo gratuito y no pasarán desapercibida para la Justicia.

"Tiene un bozal legal y además una denuncia por hostigamiento y por promover la falsa información", dijo Bonelli, y agregó: "A su vez es un acoso, cyber bullying, o como quieran llamarlo".

Por su parte, la joven aclaró que también irá por los portales y medios de comunicación que publicaron la fake news.

"También van a ir a la Justicia aquellos portales que mintieron y promovieron una falsa noticia", finalizó.

LEER TAMBIÉN: Habló la dueña de la casa que habita Yao Cabrera: "Debe más de un millón, ya se le venció el contrato"