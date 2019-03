Sofi Morandi y Julián Serrano: "Si bien el programa tiene un tinte más juvenil, será para toda la familia"

"S.T.O" es un espacio donde Sofi Morandi y Julián Serrano (conductores), junto a Juan Otero, Julieta Castro, Lucas Spadafora y Fermín Bo, se juntarán y compartirán distintas experiencias, situaciones que vivieron en la semana y sobre todo la aventura de hacer un programa de tv siendo del mundo de las redes sociales.





"Estamos muy contentos, va a ser algo divertido. Vamos a tener mucho contenido propio y la idea es interactuar mucho con los que estén del otro lado viéndonos desde este domingo a las 13:30 por la pantalla de América TV", señaló Serrano en en el Facebook Live con PrimiciasYa.com. , señaló Serrano en en el





Y luego, remarcó: "El programa va a estar tremendo, creo que se verá algo que no se vio antes en televisión, si bien tiene un tinte más juvenil, será para toda la familia. Habrá un humor muy genérico que tranquilamente lo pueden ver padres, hijos y abuelos".





Por su parte, Morandi indicó: "El horario además está bueno, el domingo a la hora del almuerzo en familia. Para hacer la sobremesa estará copado".

sofia 1







Durante la semana, los conductores y su equipo realizarán distintos desafíos, desde conocer lugares insólitos, vivir experiencias impensadas (por ejemplo: pasar una semana entera sin contacto con la tecnología).





S.T.O. va ser un espacio para que nuevos talentos muestren lo que pueden hacer en pantalla; para que otros chicos se animen a contar temas tabúes a sus familiares, Todas las semanasva ser un espacio para que nuevos talentos muestren lo que pueden hacer en pantalla; para que otros chicos se animen a contar temas tabúes a sus familiares, amigos etc... y conocer, jugar y divertirnos con famosos invitados.





Las relaciones, frustraciones, conflictos, y euforias típicas de su generación estarán presentes en "S.T.O." que también se convertirá por momentos en un espacio para debatir y, llegado el caso, reírse de sí mismos.





Sofía y Julián se refirieron al "Bailando 2019": "Vamos a estar este año en el Bailando, nos estamos preparando. Iremos por el bicampeonato. Vamos a ir tranquilos como el año pasado y veremos qué sucede. Lo disfrutamos mucho y ganar fue algo increíble". Por otro lado,se refirieron al





Por último, sobre cómo se llevan con la fama, ella dijo: "La palabra famosa a mí no me identifica. Para mí famosa es Susana Giménez. Yo creo que soy conocida y el Bailando me dio más exposición, pero no me siento famosa". Y él, comentó: "Yo no pienso en que si soy famoso o no. Es algo que no lo tengo presente. Hago mi vida normal y si alguien me conoce, sí saludo o me saco foto. No me mareo con eso de ser o no famoso".





