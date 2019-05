Sofi Morandi se operó las lolas: "Estoy chocha, pero no voy a mostrarlas"

Luego de haber ganado la final del "Bailando 2018" junto a Julián Serrano, Sofi Morandi cumplió un sueño que tenía desde que era adolescente: operarse las lolas.





Tras un exitoso año, gracias a los frutos que cosechó en el programa de Marcelo Tinelli, la influencer pudo ahorrar dinero para aumentar el tamaño de sus lolas en febrero pasado. Así lo manifestó este lunes en "Los Ángeles de la mañana": "Me las hice, sí".





"Fue el comentario de la apertura de ShowMatch", indicó Ángel de Brito. Por lo que la joven exclamó: "¡Estoy re contenta!".





Sin embargo, las "angelitas" incitaron a Morandi a que "muestre sus atributos" aunque la respuesta de la influencer fue contundente. "No (voy a mostrarlas), de hecho me las re tapo. Son re para mí, estoy chocha", comentó.





Por último, Sofía explicó lo mucho que deseaba la operación y desde hacía cuánto tiempo la esperaba. "De hecho quería desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el 'ok'. A los 18 ya sí, pero me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata. Así que...", concluyó.