Julián Serrano se vio involucrado en un escándalo por violencia contra la cantante Dakillah Warapp, quien aseguró que el campeón del "Bailando 2018" la agredió durante una fiesta. En las últimas horas,se vio involucrado en un escándalo por violencia contra la cantantequien aseguró que el campeón della agredió durante una fiesta.





La joven citó un tuit del influencer y acotó: "Cuando te querés hacer el bueno, caballero, y a mí me quisiste pegar en una fiesta porque estabas borracho". Ante tanta repercusión en las redes, Warapp contó su versión en un video.

"Dos meses me banqué cruzarte en mi fiesta y andar con miedo y vergüenza de contar esto. A una de las organizadoras de la fiesta le hiciste algo parecido. Yo no me lo puedo guardar más porque vos no tenés derecho de hacerle esto a nadie. Julián Serrano sos un asco", expresó.





Luego, Serrano habló por la misma vía. Aseguró que el tema ya está en manos de su abogada y dijo que tenía pruebas. "Obvio que hablé con mi abogada. Es la forma en que hay que hablarlo. No somos dos nenes chiquitos, ya somos grandes y tenemos que ser conscientes de las cosas que decimos y el daño que pueden causar", escribió en Twitter.

Por su parte, Malena Narvay – novia de Julián Serrano – dijo que el problema fue la agresión de la cantante hacia ella. "Esta chica me violentó a mí y como somos las dos mujeres nadie dice nada, siendo que fue ese el centro del tema", aseguró.

Esto que voy a contar es algo que a mí no me van a hacer dudar porque lo viví yo. Me voy a hacer cargo SÓLO de lo que YO VI ese día en el momento en el que yo estuve. Es lo q tengo para contar sobre lo que pasó aprox 1h después de q llegué a la fiesta: pic.twitter.com/5oJg27RkDO — Male Narvay ☕️ (@LenaNarvay) 3 de enero de 2019







La que también salió a bancar al actor fue Sofía Morandi, su compañera de baile en el ciclo de Marcelo Tinelli, quien dijo: "De haber habido o de haber visto un acto de violencia de género, no sólo lo aborrecería y saldría a decirlo, sino que también muchísima gente se hubiera percatado... Nadie de seguridad sacó a Julián de la fiesta, de hecho nos fuimos todos como a las 6 de la mañana, literalmente casi cerrando el boliche. Ojalá sea un tema que se resuelva como corresponde, en la Justicia".