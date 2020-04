Sofi Morandi reveló que participó en un trío: "Fuimos con un chico a..."

Parece que la cuarentena despierta las confesiones más sorpresivas de los famosos. Así como hace pocos días Gimena Accardi reveló un detalle sexual muy íntimo de Nico Vázquez, ahora Sofi Morandi contó que hizo un trío con un chico y una chica.

En un vivo de Instagram con Santiago Maratea, la bailarina y actriz contó su experiencia sexual. Morandi relató que se encontraba en un boliche, cuando una amiga le preguntó si quería que le escriba a un chico para “hacer algo los tres”.

En el lugar, Sofi vio a un chico que le llamó la atención y pegaron onda al instante. "Este chabón era muy relajado, tranquilo. Me decía que me iba re bien, me felicitaba y me decía que él también estaba bien, que andaba con laburo... Como muy relajado... Pensé: ‘¡Qué lindo este chico!’. Y se lo dije a mi amiga".

Esta chica - "una muy amiga"- le dijo que no siguiera con el coqueteo porque ella ya había mantenido un encuentro sexual con él. Sofía no se achicó: "Le dije: bueno, amiga, ¿cuántas veces te lo gar...? Tampoco es un ex. Compartimos".

La noche siguió con más charla y coqueteo. "Como no había tomado en la previa, empecé a chupar. Y lo de compartir quedó en el comentario. Pero mientras bailábamos, ella se lo chapó, se toquetearon. Pero yo también seguí hablando con el chico", recordó Morandi.

En un momento, el muchacho se fue del boliche y la amiga entró en acción. "Vino y me dijo '¿le escribo a ver si quiere hacer algo?' Y ahí, nervios, me sentía virgen, y le dije que sí". El mensaje de la amiga era muy concreto: "¿Estás para hacer algo con Sofi y conmigo?".

“El nos puso “estoy a cuatro cuadras, las paso a buscar”. Y yo ahí tipo…”, expresó la bailarina y se puso a bailar en modo de celebración. “Ahí nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga…y ahí nada, vinito, vinito, y festichola”, lanzó entre risas.

