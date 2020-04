Sofi Morandi pensó que podía tener coronavirus: "Me decían que uno de los síntomas es..."

Cada uno atraviesa el aislamiento social, preventivo y obligatorio como puede. Desde que el Presidente exigió que nos quedaramos en nuestras casas para evitar que el coronavirus se siga propagando en la Argentina, buscamos diversas actividades para mantenernos ocupados.

Si bien Sofi Morandi, como muchos, contó que se la pasa mirando películas y series. Sin embargo, no se encuentra del todo bien en cuanto a su estado de salud.

Resulta que al tener un síntoma que en algunos casos se dice que forma parte del cuadro del coronavirus, Morandi se alertó en su cuarentena.

LEER MÁS El desafortunado comentario de Gisela Barreto sobre el coronavirus: "La única forma de parar esta plaga es..."

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, la influencer aclaró: "Estoy mejor. Es conjuntivitis lo que tengo, en esta época del año siempre me agarra alergia pero se ve que me agarro más fuerte porque me estaba levantando con los ojos muy irritados".

"Hablé con varias personas y me dijeron que les estuvo pasando lo mismo, no sé el motivo", añadió Sofi.

Al ser consultada sobre si temió que podía ser coronavirus, dijo: "Me dio cosa cuando me empezaron a mandar links de que uno de los síntomas del corona podía ser la conjuntivitis, pero vengo respetando bien la cuarentena hace más de 15 días, así que era muy raro que lo fuera".

LEER MÁS Sofi Morandi se operó las lolas: "Estoy chocha, pero no voy a mostrarlas"