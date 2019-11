Sofi Morandi contó que está conociendo a alguien: ¿Quién es su nuevo amor?

La influencer reconoció que se está viendo con alguien aunque aclaró que no está de novia. El video.

Sofi Morandi habló de su estado sentimental el lunes en la pista del "Súper Bailando" en "ShowMatch".

Consultada por Marcelo Tinelli, la influencer reconoció: “Estoy conociendo a alguien”.

“Pasa algo con las parejas millennials que ni uno mismo sabe si está en algo o no”, lanzó el conductor.

"Mi tía el otro día me decía que ella no podría vivir en mi época, porque no podría tener algo fijo y es verdad. Por ahí estás con alguien re enamorada por dos meses y después te dejás de hablar. Pasa eso”, agregó Morandi.

“Cuesta el ‘te amo’. Eso es para Pampita, para casarse. Un ‘te quiero’ es un momento especial”, comentó la joven.

Y cerró: “Me cuesta abrirme, pero he dicho varios ‘te quiero’ últimamente. Es muy importante, por eso lo tengo que decir cuando esté segura".