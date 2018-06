Soffritti dio la primera nota junto a Stefanía Roitman... ¡Y le mencionaron el motorhome de La China Suárez!

Gastテウn Soffritti y Stefanテュa Roitman, compaテアeros de la ficciテウn "Simona", El Trece, blanquearon el romance hace un tiempo y ya no se esconden.





El actor y la rubia estテ。n saliendo y ayer dieron su primera nota juntos para "Los テ]geles de la maテアana", en donde hablaron cテウmo surgiテウ el amor.

Embed Nosotros. Una publicaciテウn compartida por Gaston Soffritti (@gsoffritti) el 18 de May de 2018 a las 4:39 PDT



"El primer beso fue de ficciテウn. Tenテュa un cagazo, hacテュa mucho que no me daba un beso con otra persona. Encima con テゥl. Era rarテュsimo. Era un beso sin lengua, porque era para tele, ツ。pero tenテュa miedo de que se me escape, no sテゥ! Pero no se escapテウ la lengua. No es que tenテュa miedo de confundirme", contテウ ella.

Embed Compartir momentos Una publicaciテウn compartida por Gaston Soffritti (@gsoffritti) el 30 de Abr de 2018 a las 9:26 PDT



Sobre el final de la charla, de forma mテ。s descontracturada, Soffritti dio algunos detalles mテ。s de su mテゥtodo de seducciテウn con su compaテアera de elenco y terminテウ con una indirecta para La China Suテ。rez, que fue su compaテアera en "Sandro, la serie".

Embed Una publicaciテウn compartida por Gaston Soffritti (@gsoffritti) el 13 de May de 2018 a las 6:21 PDT



"Mucho motorhome. El motorhome es el problema", sugiriテウ Soffritti redoblテウ el chiste de la panelista con una referencia a la mテュtica polテゥmica entre Pampita, Benjamテュn Vicuテアa y la China: "Mucha palta y manta. Perdテウn a la China, que yo la quiero. Es un chistecito". sugiriテウ Flor de la V . Y, pテュcaro,redoblテウ el chiste de la panelista con una referencia a la mテュtica polテゥmica entre

