Sobre la muerte de Natacha Jaitt: "Una persona que tenía una vida tan desordenada no termina bien"

Mariano Yospe, hermano de Adrián, ex de Natacha Jaitt con quien tuvo a su hijo Valentino, habló con Crónica TV sobre la muerte de su ex cuñada. "Responsabilizo a la Justicia por lo que pasó", indicó el hermano del actor fallecido en 2011.





Al ser consultado por si le sorprendió el fallecimiento de la mediática, Yospe dijo: "Una persona que tenía una vida tan desordenada, entreverada con droga, amenazas, extorsiones, no termina bien". Natacha mantenía una tormentosa relación con su ex pareja.

Natacha Jaitt, internada de urgencia







Luego se refirió a su sobrino Valentino. "Mi preocupación más grande es él. La realidad es que no tenemos ningún tipo de contacto con nadie. Creemos que está en la casa de un amigo. Yo imploro que no sepa nada. Lo que menos quiero es que se entere, ojalá no se entere nunca", aseguró.





Por último habló de Ulises, hermano de Natacha, quien se encontraba en Brasil con su sobrina, cuando se enteraron de su muerte. "Yo con esa persona no tengo ningún tipo de vínculo ni me interesa. Vayan a los archivos de cuando murió Adrián. De las barbaridades que decían de mi hermano. En el velorio gritaban y festejaban", manifestó.

