¿Sobornos en el "Cantando 2020"? ¡El jurado en la mira!

EXCLUSIVO 🤔

Jujuy Jiménez sobre el misterioso obsequio que recibió: "No me lo mandó el Pocho Lavezzi, es otra persona que tampoco conozco" Jujuy Jiménez sobre el misterioso obsequio que recibió: "No me lo mandó el Pocho Lavezzi, es otra persona que tampoco conozco"