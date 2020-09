Tras tener síntomas de Covid-19, Maite Peñoñori habló sobre su salud: “Tuve miedo porque tengo problemas respiratorios”

Maite Peñoñori es la notera estrella de “Los ángeles de la mañana”, El Trece, pero esta semana debió ausentarse de su labor, fue reemplazada por Andrea Taboada, por haber tenido algunos de los síntomas de coronavirus.

La joven de 28 años reveló a PrimiciasYa.com que todo comenzó el jueves pasado por la tarde cuando sintió un atípico fuerte dolor de cabeza y cansancio corporal, algunos de los puntos que se destacan en el contagio de la enfermedad.

“Por precaución me aisle. El sábado sumé tos y, como yo tengo temas respiratorios, hablé con mi médico y me pidió que me hiciera una tomografía de tórax”, comenzó contando y agregó: “Fui el domingo al Sanatorio Mitre y activaron el protocolo. Me dio bien la tomo y me vine a mi casa a hacer reposo”.

El lunes a la tarde le confirmaron que el resultado de su hisopado era negativo pero los síntomas continuaron: la medicaron con corticoides y antibióticos para la tos, a lo que se sumaron algunas líneas de fiebre. Pese a ya sentirse mejor aún no retornará su actividad hasta no descartar por completo que no hay sido Covid-19.

“Hay algunos médicos dicen que puede haber dado un falso negativo, porque hoy el 99% de los virus que están circulando son covid. Si es necesario me haré otro para descartar y poder volver al trabajo”, explicó.

Pese a eso, la rubia aseguró que la idea del contagio del virus que tiene en vilo al mundo entero le dio temor por sus problemas respiratorios, ya que muchos que lo padecen terminan internados con la necesidad de un respirador. Pero, por suerte, no fue su caso. Incluso su marido, el periodista Martín Pietruszka, no presentó ningún síntoma.

“Tuve un poco de miedo porque tengo temas respiratorios y me daba miedo que se me complique. Por suerte estuve todo el tiempo en contacto con Luis Majirena, mi médico, que es lo más y tengo a Mariana Lestelle todos los días tipo ´Plan Detectar´ preguntándome cómo estoy”, afirmó.

Además, contó que De Brito también está muy pendiente de su evolución: “Con Ángel habló todos los días”.

