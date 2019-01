Sinead OConnor alarmó a sus fans denunciando la desaparición de su hijo

Sinead O'Connor ha afirmado que su hijo ha desaparecido. La cantante de 52 años, que ahora también es conocida como Shuhada 'Sadaqat después de haberse convertido al Islam, ha acudido a las redes sociales para reclamar que su hijo Shane, de 14 años, a quien ella tiene con Donal Lunny, ha "desaparecido durante los últimos dos días".

En una serie de tweets publicados el domingo , la cantante de 'Nothing Compares 2 U' escribió: "Mi dulce hijo de 14 años se ha estado perdiendo mucho y actualmente está desaparecido durante los últimos dos días. Si se ha hospedado o se está quedando con alguien, por favor llame a la policía de Dundrum. No llamar no lo está ayudando.

"Este es mi hijo de 14 años. Desaparecido desde el viernes. Visto por última vez en la ciudad de Wicklow a las 19:42 de la noche. Presuntamente fue a la casa de alguien llamado Orlando. Si lo ve o está en su casa, comuníquese con la policía de Dundrum o Wicklow.

Sin embargo, parece que Sinead podría haber encontrado a su hijo, ya que el lunes en la mañana, escribió otro mensaje donde llamaba a su hijo "monito descarado".

Sinead, que también tiene un hijo de 31 años, Jake, una hija de 22 años, Roisin y un hijo de 12 años, Yeshua, escribió: "Shane O'Connor, pequeño monito descarado. Eres demasiado joven para estar ¡en mi página de Twitter! Es para mayores de 18 años. Levántate de esa cama, querido, es hora de ir a la escuela. Te amo. Cuando tengas 16 años, puedes ser El General. Mientras tanto, soy yo.;) (sic)".